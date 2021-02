In caso di fallimento con Atalanta e Juventus Gennaro Gattuso verrà esonerato. Ne è certo Tuttosport che conferma come Aurelio De Laurentiis abbia già contattato il sostituto ed in pole ora c’è Walter Mazzarri, ex Napoli che potrebbe ora tornare come traghettatore in vista di un nuovo progetto a Giugno.