L’edizione odierna di Tuttosport fa il punto sulla situazione in casa Napoli: Il Napoli migliora di giorno in giorno grazie all’attività incessante di Gattuso: con la squadra in isolamento fiduciario a Castelvolturno, non esiste il giorno di riposo. Per esempio ieri, doveva essere una domenica di stop, ma nel Training Center le giornate sono lunghe e sono stati i giocatori del Napoli a chiedere al coach di scendere in campo”. Il mister, ovviamente, ha accontentato il gruppo.