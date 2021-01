Tuttosport – Grande attesa per il tampone di Osimhen: potrebbe tornare ad allenarsi a Castel Volturno

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, c’è grande attesa per il nuovo tampone a cui Victor Osimhen verrà sottoposto in giornata. Se risultasse negativo, sarà riaggregato al gruppo squadra. Se invece dovesse risultare ancora positivo, stando alle regola che prevede questa opzione al raggiungimento del ventunesimo giorno di positività, potrebbe comunque tornare ad allenarsi a Castel Volturno. In questo caso dovrà però ricevere una liberatoria dall’Asl e dovrebbe dunque allenarsi isolato. Al centravanti nigeriano basterebbe una settimana di allenamento per far parte della sfida di Coppa Italia contro lo Spezia. Se negativo, giovedì Osimhen siederà in panchina al Maradona di Napoli.