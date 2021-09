Tuttosport – Il Napoli aspetta la proroga per il Leicester: in ballo quattro azzurri

Rientro dei sudamericani che potrebbe dare non poche preoccupazioni al Napoli. Oltre la Juventus, dopo pochi giorni ci sarà la sfida al Leicester, in Europa League. Secondo Tuttosport, secondo le regole del governo inglese sono obbligatori per legge dieci giorni di quarantena per chi rientra dal Sud America e da alcune zone dell’Africa, ovvero le famose zone rosse. Dunque Koulibaly, Osimhen e Ospina non sarebbero schierabili contro gli inglesi, ma in queste ore sarebbero stati frequenti i contatti tra il Napoli e la Uefa per risolvere questo problema.