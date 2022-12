Tuttosport – Il Napoli è su Frattesi del Sassuolo: il club emiliano vuole 25 mln

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Napoli avrebbe messo nel mirino Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo: “Il Napoli potrebbe ricominciare con un Frattesi in più. A gennaio torna il campionato e la squadra di Spalletti dovrà difendere il primo posto, dunque qualche rinforzo il tecnico di Certaldo lo prenderebbe volentieri: il nome del 23enne Davide Fattesi nonostante l’alta valutazione data dal Sassuolo (non meno di 25 milioni) si conferma in cima alla lista dove figura pure il classe 2002 Samardzic dell’Udinese. Il Napoli, nel frattempo, lavora ai rinnovi di Di Lorenzo, Rrahmani e Lobotka, rivedrà i contratti di Kim e Kvaratskhelia e apre alle cessioni di Diego Demme (piace al Valencia e in Bundesliga) e Juan Jesus al Galatasaray. Il centrocampista del Sassuolo Davide Frattesi è uno dei giocatori più in vista per il prossimo mercato di gennaio. Già cercato con insistenza dalla Roma, più defilato il Milan, la vera novità delle ultime settimane si chiama Napoli. Gli azzurri stanno seguendo con attenzione il centrocampista classe ’99, visto come possibile ciliegina sulla torta da regalare a Spalletti per inseguire il sogno Scudetto. Nelle idee del ds Giuntoli c’è quella di perseguire l’affare in estate, ma la folta concorrenza pronta a muoversi a gennaio (che va oltre i confini nazionali, visto che Frattesi piace anche al Brighton di De Zerbi) può indurre il club campano ad anticipare i tempi. La richiesta di partenza del Sassuolo è tra i 20 e i 25 milioni di euro”.