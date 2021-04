Sta disputando una delle sue migliori stagione in maglia azzurra ed a fine stagione avrà un solo anno di contratto.

Come riporta Tuttosport Lorenzo Insigne è d’accordo nell’affrontare la questione rinnovo dopo l’Europeo ma dal canto suo il Napoli non può aspettare molto visto che non vuole che il capitano affronti la prossima stagione in scadenza: o rinnovo o cessione in estate per evitare di perderlo a zero.