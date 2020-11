Tuttosport – Inter, fari puntati su Meret : ADL lo valuta 50 milioni

L’Inter ha gli occhi puntati su Alex Meret dopo averlo individuato come possibile erede di Samir Handanovic. Lo scrive l’edizione odierna di Tuttosport che analizza così la situazione.

“Il Portiere azzurro e stato acquistato 3 estati fa per farlo diventare un punto fermo della squadra. Il giocatore non ha trovato pero la continuità che ci si aspettava da lui giocando infatti solo il 50% delle partite. Meret però è ancora giovane e ha ampi margini di crescita e De Laurentiis non vuole cederlo così facilmente. Quando il suo nome nei mesi scorsi ha iniziato a circolare negli ambienti di mercato, infatti, il Napoli ha fatto sapere di valutarlo fra i 40 e i 50 milioni. Insomma, non sarà semplice portare via Meret al Napoli, panchina o non panchina.