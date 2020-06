Tuttosport – Juventus-Napoli, braccio di ferro per Milik: ADL non vuole contropartite, c’è il rischio di perderlo gratis

Dalla finale di Coppa Italia è arrivata solo una conferma, scrive quest’oggi Tuttosport in merito alla necessità della Juventus di avere una punta capace di occupare l’area di rigore, attaccare la profondità e alzare la pericolosità sul gioco aereo utilizzando gli esterni contro squadre molto chiuse. Il candidato a ricoprire questo ruolo è Milik, proprio lui che sostituì Higuain a Napoli e sarebbe il terzo acquistato dalla Juve dopo un rigore decisivo in Coppa (dopo De Ligt e Cristiano). Serve però l’accordo con ADL che chiede 40mln di euro senza contropartite: il dg Paratici potrebbe anche accettare la valutazione – si legge – ma non la formula e spinge per le contropartite. Si profila un braccio di ferro col Napoli che conta nell’interesse di Arsenal e Tottenham (ma anche questi con contropartite) e la Juventus sulla volontà del giocatore ed il contratto in scadenza: “Se non accettasse uno o più giocatore da scegliere tra Bernardeschi, Romero, Rugani, Pellegrini e Mandragora, ADL perderebbe Milik gratis tra un anno. Se però un altro club presentasse un’offerta gradita al Napoli ed il polacco si impuntasse nel volere solo la Juventus, rischierebbe di stare ai margini nell’anno che porta all’Europeo”.