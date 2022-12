Secondo Tuttosport la Juventus potrebbe convincere l’attuale direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli a passare in bianconero. Uno scenario non certo allettante per De Laurentiis che perderebbe uno dei principali artefici di questo Napoli. Il patron azzurro però non si farebbe trovare impreparato e avrebbe pensato già alla soluzione: ossia la promozione di Micheli e Mantovani nel ruolo di ds, ruolo che i due hanno già svolto in passato a Brescia.