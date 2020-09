Tuttosport – Juventus, questione attaccante: si pensa al ritorno di Llorente

Continua a tenere banco la questione attaccante in casa Juventus. Accantonato Milik e sfumato Dzeko, il club bianconero si vede costretto a ‘ripiegare’ su soluzioni low-cost. Tra queste, scrive oggi Tuttosport, Fernando Llorente, in uscita dal Napoli: “Nell’incertezza della trattativa per Kean si fa strada l’opzione Llorente.

Arrivato al Napoli un anno fa a parametro zero dal Tottenham, è fuori rosa e conta di potersi svincolare. La società azzurra non perderebbe nulla e risparmierebbe circa 3,5 milioni di ingaggio lordo, 2,5 netti grazie al decreto crescita. Alla Juventus lo stesso stipendio costerebbe circa 4,8 milioni, perché essendo Llorente già in Italia del decreto non potrebbe usufruire: comunque circa un milione in meno rispetto ai 3 milioni netti di Kean”.