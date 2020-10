Tuttosport – La promessa di Gattuso ad ADL su Lozano: “Se resta, lo rimetto a posto e lo faccio giocare titolare”

“Se me lo lasciate, lo rimetto a posto e lo faccio giocare titolare”. Così rispondeva Rino Gattuso quando, giorno per giorno, si accorgeva che Lozano, allenato il giusto e messo in campo nel ruolo che meglio lo caratterizzava, poteva diventare il vero acquisto in più del Napoli. Lo racconta l’edizione odierna di Tuttosport, che ripercorre la nuova vita in azzurro dell’esterno messicano.

“L’erede di Callejon, anche se con una interpretazione del ruolo di esterno destro ben diversa, soprattutto nel 4-2-3-1, grazie al quale il team azzurro ha vinto due partite e ha segnato 8 reti in campionato. La nuova vita di Lozano ha un genitore su tutti: Rino Gattuso. Lo ha accarezzato nei momenti di difficili, lo ha “cazziato” quando batteva la fiacca e, soprattutto, gli ha dato quella forza nelle gambe che prima gli mancava. Non solo per i metodi blandi di Ancelotti, ma anche per tutta una serie di disavventure vissute dal messicano al suo arrivo nel Napoli, avvenuto il 23 agosto 2019”.