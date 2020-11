Tuttosport – La sentenza su Juventus-Napoli può slittare: ecco la situazione

L’edizione odierna di Tuttosport scrive sul ricorso del Napoli : “Con la versione dei fatti che porterà oggi in aula l’avvocato Mattia Grassani, il Napoli proverà a dimostrare come non sia vero che gli azzurri non volevano giocare la partita e che la società ha fatto tutto il possibile per riuscirci. Domani Alle 15:30 avrà luogo il dibattito e, essendo l’unico di giornata, ci si aspetta una sentenza per la serata, anche se non è da escludere che la corte possa prendersi altro tempo per deliberare, visto la delicatezza della vicenda. In ballo, infatti, c’è la questione politico-sportiva legata al protocollo: il mondo del calcio vive sul filo questa difficile stagione e il protocollo e l’unica via per riuscire a portare a termine il torneo. Le sue violazioni potrebbero essere quindi vissute in mal modo dagli altri club, considerando che molte squadre hanno già disputato partite nonostante la presenza di contagiati in squadra. Di conseguenza non tutti accoglierebbero il ribaltamento del 3-0 a tavolino come atto di giustizia.”