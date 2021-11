Tuttosport – Lozano, il ds azzurro Giuntoli gli ha telefonato dopo l’intervista alla Tv messicana

Spuntano nuovi retroscena in merito alla questione Hirving Lozano, che nei giorni scorsi ha fatto tanto discutere per via delle sue dichiarazioni sul Napoli. Fa il punto l’edizione odierna di Tuttosport, che scrive: “Oggi Spalletti potrà guidare la rifinitura pre-Inter alla presenza di tutti i Nazionali, perché ieri hanno partecipato all’allenamento anche Ospina ed Anguissa ed oggi ci sarà anche Lozano. A proposito del messicano, il ds Giuntoli gli ha telefonato subito dopo aver rilasciato quella dichiarazione che aveva indispettito molti dei tifosi partenopei («Sono in una squadra competitiva, però il mio desiderio è di giocare in un club più grande»), spiegandogli che la sua aspirazione è legittima, ma che è sempre preferibile evitare certe esternazioni a stagione in corso“.