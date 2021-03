Il Napoli potrà preparare al meglio in questa settimana le prossime delicate sfide di campionato. Come riporta Tuttosport la squadra è al lavoro in vista delle tre trasferte contro Milan, Juve e Roma, azzurri come Manolas e Mertens potranno recuperare la condizione mentre buone notizie arrivano da Hirving Lozano che sembra aver recuperato dall’infortunio e tornerà almeno in panchina nel match contro il Milan.