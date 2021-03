Tuttosport – Napoli, ADL pronto a sacrificare Koulibaly: due club seguono il giocatore

Dopo un’annata di alti e bassi, De Laurentiis prepara la rivoluzione in casa Napoli per la prossima stagione. Il patron azzurro è deciso a fare cassa lasciando partire alcuni dei suoi big, pronto a rimpiazzarli con giovani promettenti e a costi inferiori. In cima alla lista dei partenti potrebbe esserci Kalidou Koulibaly.

Il senegalese continua ad avere estimatori in mezza Europa e quest’estate potrebbe lasciare definitivamente la maglia azzurra. In Premier molti club seguono il difensore azzurro, tra cui il Manchester United, che dopo l’acquisto spropositato per Harry Maguire, sono alla ricerca di un altro difensore per completare quel reparto difensivo non del tutto impeccabile. L’agente del giocatore però continua a guardare in ottica Bundesliga, dove il Bayern Monaco in estate si libererà di Alaba e Boateng. Lo riporta l’edizione odierna di Tuttosport.