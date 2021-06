Tuttosport – Napoli, Ancelotti vuole Lozano: il Real prepara l’offerta. Le ultime

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, Carlo Ancelotti avrebbe messo nel mirino Hirving Lozano. L’ex tecnico azzurro, nella sua esperienza a Napoli, aveva preteso a tutti i costi l’acquisto del messicano anche se non è mai esploso sotto la sua gestione. Con l’avvento di Gattuso finalmente è arrivata la sua consacrazione, facendo posare su di sè l’attenzione di mezza Europa, tra cui anche il Real Madrid. Le merengues preparano dunque l’offerta per portare nella capitale spagnola l’esterno azzurro che piace tanto, così come Fabìan e Koulibaly. Secondo il quotidiano, con un’offerta intorno ai 50 milioni di euro e la dismissione di qualche contratto, Hysaj e Maksimovic sono pronti ad andar via a parametro 0. Ospina nel frattempo è alla ricerca di una squadra che gli affidi la porta da titolare.