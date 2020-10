Tuttosport – Napoli, è Politano la vera rivelazione di questo avvio di stagione

Arrivato in azzurro tra lo scetticismo generale, Matteo Politano si è reso la vera rivelazione del Napoli di Rino Gattuso. 3 gol e 2 assist per lui fino a questo momento in stagione per l’ex Sassuolo e Inter, che si prende anche una piccola rivincita sul passato: “Tra lo scetticismo generale perché avrebbe dovuto sostituire un monumento come Callejon – scrive oggi Tuttosport – ma ha risposto alla grande anche in termini di gol.

Sta facendo quello per cui il club azzurro aveva deciso di non rinnovare il contratto allo spagnolo che negli ultimi anni aveva smesso di segnare con la continuità che occorre ad un attaccante esterno”.