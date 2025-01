Tuttosport – Napoli, ecco perché è saltato l’arrivo di Danilo: il motivo

Tuttosport si è soffermato sul retrofront di Danilo. Pare, infatti, che, nonostante l’accordo verbale col Napoli, il brasiliano avesse deciso di tornare in patria: “Ha prevalso il desiderio di non giocare in un’altra squadra italiana dopo aver indossato la maglia della Juventus e adesso sta riflettendo se tornare in patria, in Brasile, spinto anche dalla famiglia, oppure se volare in Premier – spiega Tuttosport -. Sulle tracce il Santos e il Flamengo, poi c’è l’attrazione Premier, con l’Arsenal interessato. Sembrava fatta per l’approdo a Napoli, invece dopo un’ultima notte di riflession la retromarcia clamorosa per buona pace dei tifosi juventini, che non avrebbero gradito la scelta di trasferirsi a Napoli. La prossima settimana sarà risolto il contratto con la Juventus”.