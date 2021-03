Tuttosport – Napoli, Lozano e Manolas con la Roma ci saranno: le ultime

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulle condizioni degli infortunati in casa Napoli in vista del prossimo match di campionato contro la Roma. Ieri Manolas e Lozano si sono allenati col gruppo e hanno preso parte alla partitella a campo ridotto. Secondo il quotidiano, entrambi saranno convocati contro i giallorossi, ma quasi sicuramente non partiranno dal primo minuto poichè gli azzurri non possono permettersi altri infortuni. Per la rincorsa alla Champions in queste ultime dodici partite, Gattuso ha bisogno dell’aiuto di tutti i componenti della squadra e per questo i due partiranno dalla panchina, poi si vedrà se avranno spazio sul finire del match.