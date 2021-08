Arriverà un centrocampista in casa Napoli in questi ultimi giorni di mercato e l’operazione sarà in prestito.

Oltre ai soliti noti, Tuttosport afferma che potrebbero arrivare in azzurro uno tra Roberto Gagliardini e Gonzalo Villar, giocatori che arriverebbero in prestito secco e che sono in uscita da Inter e Roma.