Tuttosport – Napoli, possibile punto di penalizzazione ma niente 3-0 a tavolino. Si giocherebbe il 13 gennaio

Il verdetto del Giudice Sportivo sul caso Juventus-Napoli non sarà immediato, ma l’edizione odierna di Tuttosport prova ad anticipare lo scenario: “E se finisse così: al Napoli un punto di penalità per non aver rispettato correttamente il protocollo (mancata creazione della bolla, venerdì, dopo la positività di Zielinski).

Ma niente 3-0 a tavolino e gara da riprogrammare, perché il Napoli non poteva raggiungere Torino dopo il divieto della ASL 2 del capoluogo campano. Equilibrismo giuridico-politico per salvaguardare il protocollo FIGC-Governo (il Napoli verrebbe punito per non averlo rispettato), ma nello stesso tempo non sbugiardare la ASL di Napoli su un tema delicato come il Covid e la prevenzione del contagio.

E se la partita venisse, di fatto, rinviata, ovvero se il giudice non desse il 3-0 a tavolino, ma imponesse la disputa, impossibile domenica sera, quando si potrebbe programmare? Domanda difficile perché dopo la pausa delle nazionali, sia la Juventus che il Napoli affronteranno un calendario micidiale fra campionato (turni infrasettimanali compresi) e coppe europee, quindi la prima data utile sarebbe da cercare all’inizio del nuovo anno e, più precisamente, il 13 gennaio”.