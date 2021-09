L’inizio di stagione del Napoli non è passato inosservato ed il club azzurro questa sera ad Udine ha la chance con la vittoria di portarsi in testa al campionato da solo.

Luciano Spalletti crede molto in questa possibilità e come riporta Tuttosport questo successo farebbe si che il Napoli per la prima volta nella storia terminerebbe le prime quattro gare con vittorie. Sia per questo che per il morale il tecnico azzurro vuole i 3 punti contro una delle squadre più in forma del momento.