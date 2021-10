È tempo di pensare al rientro in campionato per il Napoli di Luciano Spalletti, che domani pomeriggio si ritroverà al “Konami Training Center” di Castel Volturno per preparare la sfida di domenica contro il Torino (ore 18). Torneranno a disposizione del tecnico azzurro Meret, Di Lorenzo, Insigne e Osimhen.

A rientrare per ultimo sarà Ospina, che infatti potrebbe non giocare contro i granata: “L’ultimo a rientrare sarà Ospina − scrive oggi Tuttosport −, atteso venerdì sera. Spalletti avrà solo la rifinitura di sabato per verificare le sue condizioni e non è escluso che col Toro possa essere schierato titolare Meret. Ormai pronto al rientro anche Lobotka, bisognerà attendere la gara di Roma del prossimo 24 ottobre per rivedere Ounas, fermo a causa di una infrazione di primo grado al retto femorale“.