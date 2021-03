Tuttosport – Recupero graduale per Lozano, Gattuso teme possibili ricadute: le ultime sulle condizioni del messicano

Come racconta l’edizione di Tuttosport, Gattuso non potrà ancora disporre di un Hirving Lozano al 100%: “Il messicano non può essere lanciato nella mischia dal primo minuto per la paura che possa avere una ricaduta: essendo uno scattista e avendo una ferita ancora fresca sul flessore, Gattuso preferisce inserirlo gradualmente. Ieri il Napoli ha completato la prima settimana “piena” di allenamenti e il lavoro è stato soprattutto tattico, con perfezionamento sulle conclusioni, gli scivolamenti e il classico “11 contro zero”. Lozano ha prima svolto il solito lavoro personalizzato per poi partecipare, per la prima volta, all’intera seduta con il gruppo.”