Tuttosport – Recupero Juve-Napoli, nuova possibile data: tutto dipenderà dal match contro il Granada

Giovedì sera il Napoli sarà impegnato nel match di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Granada. Nel caso in cui gli azzurri non dovessero recuperare lo svantaggio di 2-0 subito all’andata, si aprirebbe un nuovo scenario con una nuova data possibile per il recupero di Juventus-Napoli. Il 17 marzo si giocherebbero gli ottavi di Europa League e il Napoli sarebbe libero da questo impegno in caso di non passaggio del turno contro il Granada. In quella data anche la Juventus sarebbe libera, dato che il suo impegno europeo è datato per il 9 marzo. Lo riporta l’edizione odierna di Tuttosport.