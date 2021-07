È Emerson Palmieri la priorità per il calciomercato del Napoli. Come riporta Tuttosport la situazione terzini in casa azzurra prevede un possibile acquisto e l’ex Roma avrebbe già dato l’ok a Spalletti per raggiungerlo in azzurro.

Sul giocatore non c’è solo l’Inter ma nelle ultime ore sarebbe piombata anche la Roma che necessita dopo l’infortunio di Spinazzola.