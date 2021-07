Tuttosport – Spalletti, l’operazione “recupero dell’affetto popolare” procede con ottimi risultati

“L’operazione recupero dell’affetto popolare continua con ottimi risultati“. Con questa espressione, l’edizione odierna di Tuttosport elogia il lavoro condotto dal nuovo tecnico del Napoli Luciano Spalletti per ridurre la distanza tra tifosi e società/squadra dopo le cocenti delusioni della passata stagione: “Ieri sera un altro bagno di folla per gli azzurri e per la dirigenza, con la presentazione della squadra in piazza Madonna della Pace.

Entusiasmo che è salito alle stelle quando ha preso la parola Spalletti. «Il più grande rinforzo che possiamo ricevere da questo calciomercato è la possibilità di riavere allo stadio Maradona i nostri tifosi. Per cui, a volte può sembrare anche una presenza troppo opprimente quella dei nostri fan, ma non è così. Ci stimolano a dare il meglio in campo e vogliamo averli al nostro fianco»: l’operazione-recupero dell’affetto popolare che sta portando avanti il coach, continua con ottimi risultati“.