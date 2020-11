Tuttosport – Verso Bologna-Napoli, si torna al 4-3-3: la sentenza di Gattuso dopo le gare con Sassuolo e Rijeka

Ieri a Castelvolturno si è tenuto il processo al Napoli, con la sentenza emessa dal giudice unico Gennaro Gattuso come racconta Tuttosport: “Le gerarchie da oggi in poi saranno decise dal lavoro nel corso della settimana di allenamento e pure il modulo di gioco tornerà ad essere in discussione. Sembra quasi certo che domani al Dall’Ara il Napoli possa tornare al 4-3-3, con Politano-Mertens-Insigne, e non è escluso che possa essere inserito Elmas sulla destra. Poi, a gara in corso e con le 5 sostituzioni, ci sarebbe spazio per Lozano, Politano e Osimhen.”