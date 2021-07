Tuttosport – Zakaria informa il M’gladbach di voler andare via: Napoli sulle sue tracce

Il Napoli è in cerca di rinforzi in vista della prossima stagione specialmente nel ruolo di mediano, dove il solo Demme non potrebbe bastare. Il direttore sportivo Giuntoli segue diversi profili, tra cui quello di Denis Zakaria, come riferito oggi da Tuttosport: “Il Napoli segue sempre Sander Berge e tratta con la Sampdoria per Morten Thorsby. Cristiano Giuntoli è tornato alla carica per Denis Zakaria: lo svizzero ha fatto sapere al Borussia M’gladbach di volere andare via. Per Piotr Zielinski non c’è solo il Manchester City ma anche il Liverpool“. Per Zakaria ha speso parole di profonda stima Uli Forte, l’allenatore che lo ha lanciato e lo ha fatto debuttare in Champions League.