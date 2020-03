Tv Luna – Non ci sono le condizioni per il rinnovo, Milik andrà via in estate: ecco i dettagli

Ai microfoni di Kiss Kiss Napoli il giornalista di Tv Luna Carlo Alvino ha dato importanti novità sul futuro di Arkadiusz Milik. Ecco le sue parole:

“La mia sensazione, non avvalorata da fatti, è che non ci sono le condizioni per pensare ad un prolungamento. Di comune accordo le strade potrebbero separarsi quest’estate. Le parti si sono irrigidite per il rinnovo, si sono bloccate, nessuno fa un passo in avanti. Milik, inoltre, più volte ha mostrato insofferenza a guadagnarsi la maglia da titolare, vuole essere considerato il titolare del ruolo e questo al Napoli non è concesso”.