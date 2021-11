La SSC Napoli comunica: “Demme negativo. Nei prossimi giorni tornerà col gruppo”

Arriva attraverso Twitter la comunicazione che Diego Demme è negativo al Covid-19. Il calciatore adesso effettuerà tutta la trafila necessaria e stabilita dai protocolli e, già nei prossimi giorni, tornerà in gruppo. Una notizia importante per Spalletti e per il gruppo azzurro in vista dei prossimi impegni del Napoli.

📌 Diego Demme è risultato negativo al Covid-19.

Il calciatore nella giornata di oggi effettuerà gli esami previsti dal protocollo in vigore e nei prossimi giorni si aggregherà nuovamente al gruppo.

