Udinese, Gotti a Sky: “Il Napoli è in grande stato psicofisico. Avevamo tante assenze, mi dispiace molto aver perso così”

Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, ha parlato a Sky dopo la sconfitta col Napoli. Ecco quanto evidenziato da “IamNaples.it”:

“Abbiamo trovato di fronte un grande Napoli. Tra l’altro abbiamo avuto delle difficolta’ con 2-3 uomini negli ultimi giorni. Alcuni sono scesi in campo lo stesso, in A di solito si fanno riposare. Il Napoli, in grande stato psicofisico, ha messo in luce i nostri difetti. Il Napoli, fin dall’inizio, mi è parso molto fresco fisicamente sin dall’inizio. Quest’anno c’è stata la crescita di diversi giovani, uno degli obiettivi del nostro club. Siamo partiti con grande difficolta’. Siamo rimasti uniti nei momenti di tempesta. Vicini all’epilogo del campionato siamo andati incontro alla sconfitta piu’ sonante, mi dispiace molto. Non ho capito ancora cosa fare da grande. In questo momento il mio stato d’animo e’ di uno che ha perso 5-1. Sono estremamente dispiaciuto, non pensavo potesse finire cosi’. E’ come parlare di una materia che non conosco. Se non ci fosse la domenica, sarebbe un lavoro bellissimo. Il martedi’ e’ fantastico“.