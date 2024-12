Udinese-Napoli 1-3, le pagelle di IamNaples.it: grande rimonta degli azzurri

Il Napoli stavolta riesce a ribaltare il risultato, non accadeva dal 2-1 al Parma del 31 agosto. Va sotto sul gol di Thauvin, bravo a correggere in rete la parata di Meret sul suo calcio di rigore, la ribalta nella ripresa con Lukaku, l’autogol di Giannetti e il gol di Anguissa. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

MERET 6,5: Aveva parato anche il rigore di Thauvin, per il resto della gara ha dovuto solo gestire qualche pallone con i piedi

DI LORENZO 7: Un’altra buona prova del capitano azzurro che nel primo tempo realizza un cross perfetto per Neres che spreca di sinistro. Nell’azione del terzo gol fa una sorta di velo perfetto per lo scarico del Cholito su Anguissa.

RRAHMANI 6,5: Complessivamente una buona prova, anche nel primo tempo l’Udinese si rende pericoloso solo su qualche palla persa dal Napoli nella propria metà campo.

BUONGIORNO 6,5: Tiene la difesa alta in collaborazione con i suoi compagni, nella ripresa trova anche delle soluzioni a livello propositivo con i lanci di sinistro per azionare Neres

OLIVERA 6,5: Alterna i movimenti con McTominay, viene dentro al campo con autorevolezza, si rende propositivo con un colpo di testa che spedisce a lato e poi con una conclusione centrale dalla distanza

ANGUISSA 7,5: Realizza un gol meraviglioso, guadagna metri con uno stop di petto pazzesco, dentro la gara c’è sempre, nel primo tempo la catena di destra non è parsa fluida come nelle occasioni migliori ma Anguissa c’è sempre nel condurre il ritmo, nel proporsi senza palla gestendo tempi e spazi con Di Lorenzo e Politano.

LOBOTKA 6: Commette un’ingenuità sul fallo di mano che porta al rigore ma complessivamente la gara è buona, nel primo tempo, quando avanza di qualche metro, costruisce situazioni importanti come un cross di Olivera dalla sinistra che taglia l’area di rigore. (Dall’89’ Gilmour s.v.: Qualche minuto nel finale per il centrocampista scozzese, è troppo poco per meritare una valutazione seria)

MCTOMINAY 6,5: Fa fatica a trovare spazi e modi per incidere nel primo tempo, nella ripresa detta la linea della rimonta inventando la palla in verticale per la rete di Lukaku.

POLITANO 6,5: Nel primo tempo manca un po’ di qualità, su otto cross tentati solo uno porta ad una conclusione, nella ripresa cresce come tutto il Napoli, c’è il suo zampino in varie situazioni create da Neres, anche quella dell’autogol di Giannetti che vale l’1-2. (Dall’85’ Ngonge s.v.: Qualche spunto sulla destra ma ha troppo poco tempo per meritare una valutazione seria)

LUKAKU 6,5: Primo tempo anonimo, non fa con continuità ciò che gli ha chiesto Conte: la reattività per portar via la linea difensiva e soprattutto il suo marcatore Bijol. Nella ripresa è un altro Lukaku e si vede subito, detta il passaggio in profondità a McTominay e segna il gol del momentaneo 1-1, il sesto stagionale. (Dall’80’ Simeone 6,5: Entra benissimo, propizia il gol di Anguissa, quello dell’1-3)

NERES 8: Ha rappresentato un fattore per tutta la gara, nel primo tempo ha due occasioni che non riesce a sfruttare, nella ripresa è ancora l’uomo più pericoloso, con un’azione personale propizia l’autogol di Giannetti che vale l’1-2. (Dall’85’ Raspadori s.v.: Poco più di cinque minuti per lui, entra a gara chiusa, è troppo poco per incidere)

CONTE 6,5: Il Napoli comanda il campo, costruisce tre palle-gol anche nel primo tempo, va sotto per un rigore nato da una situazione fortuita. Commette qualche errore di troppo nel palleggio nella propria metà campo anche a causa del pressing alto e aggressivo dell’Udinese, fa fatica a trovare spazi nelle vie centrali. All’intervallo Conte lavora sull’autostima dei suoi ragazzi come ha fatto anche dopo il gol di Thauvin e cambia anche l’impostazione riuscendo a fare in modo che il Napoli sia più produttivo anche nella costruzione dal basso per vie centrali e stimolando i suoi ragazzi ad andare prima e meglio da Lukaku.

A cura di Ciro Troise