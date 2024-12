Udinese-Napoli: Conte s’affida a Neres per sostituire Kvaratskhelia

Il Napoli cerca il riscatto dopo la doppia sconfitta contro la Lazio tra Coppa Italia e campionato sul campo dell’Udinese, dove ha scritto la pagina più bella della sua storia recente vincendo il terzo scudetto la sera del 4 maggio 2023. Conte s’affida alle certezze: la solidità difensiva e l’ottimo rendimento avuto dal Napoli contro le squadre che navigano dal settimo posto in giù in classifica ma vuole anche una risposta riguardo alla produzione offensiva, la nota dolente di questa squadra. Nonostante la pre-tattica in conferenza stampa, Conte non dovrebbe stravolgere gli equilibri, affidarsi al 4-3-3 sostituendo soltanto l’infortunato Kvaratskhelia con Neres. In porta ci sarà Meret, Di Lorenzo e Olivera agiranno sulle corsie laterali, Rrahmani e Buongiorno formeranno la coppia centrale di difesa, Lobotka lavorerà da play con Anguissa e McTominay al suo fianco, Lukaku farà il centravanti supportato da Politano e Neres. Runjaic dovrebbe rispondere con il 3-5-2, deve rinunciare per infortunio al portiere Okoye, al centrocampista Zarraga e all’attaccante Davies. In porta ci sarà Sava che lunedì nella vittoria di Monza ha debuttato in serie A, Kristensen, Bijol e Giannetti lavoreranno in difesa, Ehizibue si occuperà della corsia di destra con Zemura a sinistra, Karlstrom lavorerà da play con Lovric ed Ekkelenkamp pronti ad agire da interni di centrocampo a supporto della coppia d’attacco Lucca-Thauvin. Le risorse offensive in panchina non mancano, ci sono Iker Bravo, Brenner e stavolta anche Alexis Sanchez che torna tra i convocati. Ecco le probabili formazioni:

UDINESE (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Karlstrom, Lovric, Ekkelenkamp, Zemura; Lucca, Thauvin. All. Runjaic

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte

A cura di Ciro Troise