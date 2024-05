Udinese-Napoli, le probabili formazioni: Calzona senza Zielinski, Raspadori e Kvaratskhelia

Il weekend è stato positivo, il Torino ha pareggiato, la Fiorentina ha perso e la Lazio non ha vinto a Monza. Se il Napoli riuscisse a vincere in casa dell’Udinese domani sera, staccherebbe la Viola, difenderebbe l’ottavo posto che significa qualificarsi almeno alla Conference League ed evitare la beffa dei due turni in più di Coppa Italia, con il primo previsto intorno al 10 agosto. Il Napoli non arriva in ottime condizioni alla sfida di Udine, si sono fermati Kvaratskhelia per un affaticamento muscolare alla coscia sinistra e Raspadori che ha rimediato un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra dopo un forte contrasto con Ostigard in allenamento. Mancherà anche Zielinski che sta ancora sostenendo le terapie per l’infortunio muscolare che l’ha costretto al forfait anche contro la Roma. In porta ci sarà Meret, Di Lorenzo e Olivera dovrebbero muoversi sulle corsie laterali, Rrahmani ed Ostigard formeranno la coppia centrale di difesa considerando che Juan Jesus non è al massimo avendo fatto diversi allenamenti personalizzati in settimana. Lobotka sarà il play con Anguissa al suo fianco e Cajuste in vantaggio su Traorè. Osimhen sarà il centravanti con Politano e il ballottaggio Ngonge-Lindstrom a sinistra con l’ex Eintracht Francoforte favorito.

L’Udinese di Fabio Cannavaro, a caccia disperata di punti salvezza, anche ha diverse assenze. Mancano per infortunio Silvestri, Deulofeu, Ebosse, Lovric, Thauvin e Giannetti, Nehuen Perez e Payero sono squalificati. Cannavaro dovrebbe proporre il 3-4-2-1, in porta ci sarà Okoye, Joao Ferreira, Bijol e Kristensen formeranno la difesa a tre, Ehizibue e Kamara occuperanno le corsie laterali con Walace e Zarraga in mezzo al campo. Samardzic e Pereyra agiranno tra le linee a supporto del centravanti Lucca.

Ecco le probabili formazioni:

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Joao Ferreira, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Walace, Zarraga, Kamara; Samardzic, Pereyra; Lucca. All. Cannavaro

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Lindstrom. All. Calzona

A cura di Ciro Troise