UEFA, Ceferin: “Chi non conclude il campionato rischia di non partecipare alle Coppe…”

Aleksander Ceferin, presidente Uefa, ha rilasciato una lunga intervista alla tv tedesca ZDF. Vi proponiamo alcuni stralci riportati dalla Gazzetta dello Sport: «Il Belgio ha chiuso ora il torneo? Penso non sia questo il modo di procedere. La solidarietà non è una via a senso unico, non puoi chiedere aiuto e poi decidere cosa ti va bene. Le squadre del Belgio e le altre che pensano a una soluzione simile rischiano di non partecipare alle prossime coppe. Il calcio a porte chiuse non è quello che si gioca davanti ai tifosi, ma è sempre meglio giocare così, e trasmettere le partite in tv, che non giocare affatto. La gente lo vuole, porta energia positiva e probabilmente si giocherà a luglio e agosto»