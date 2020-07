Uefa, Duka: ”De Laurentiis ha ragione a non voler giocare a Barcellona, ma il match si disputerà al Camp Nou”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Armand Duka, membro board UEFA e Presidente Federcalcio Albanese: “Barcellona-Napoli? De Laurentiis ha ragione a non voler giocare lì perché ha sentito dai media della situazione del virus in Catalogna. Tuttavia lì hanno giocato e si giocano ancora tutte le partite della Liga, per ora la decisione è che si gioca al Camp Nou. Non penso che ci siano nuovi sviluppi in futuro, è tutto sotto controllo. Quest’anno non è stato normale, le stagioni sono state tutte molto particolari, abbiamo trovato che la scelta più ottimale fosse chiudere tutti i campionati, comprese le competizioni europee. È vero che senza pubblico non è lo stesso spettacolo, ma siamo stati costretti a prendere queste decisioni, le migliori che potessimo prendere per la salvaguardia degli atleti, dei tifosi e dello sport. Final Eight? È un caso isolato, per quest’anno. In futuro si tornerà a giocare con due partite. Hysaj? Un’ottima scelta il rinnovo. Ha fatto un bellissimo campionato, ha anche segnato un gol ultimamente, al Napoli può dare ancora tanto e può aiutare la squadra. È abituato alla società, alla città, si trova molto bene con Gattuso perché caratterialmente sono molto simili”.