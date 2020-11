UFFICIALE – Campionati giovanili fermi dal 24 novembre al 3 dicembre: il comunicato della FIGC

C’è una data per lo stop di tutti i campionati giovanili voluto fortemente dalla FIGC. Secondo quanto si legge nel comunicato, lo sport giovanile sarà fermato dal 24 novembre al 3 dicembre. Di seguito, vi proponiamo il comunicato: “Si dispone

la sospensione fino al 3 dicembre 2020 delle gare in programma dei Campionati Nazionali Under 18, Under 17, Under 16 e Under 15 riservati alle società di Serie A e B, Under 17, Under 16 e Under 15 riservati alle società di Serie C, Under 17 e Under 15 Femminile, Under 14 Pro e Under 13 Pro, confermando nel contempo la possibilità per le società di effettuare, ove consentito, le sedute di allenamento nel rispetto delle indicazioni previste dai protocolli federali vigenti”.