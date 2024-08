UFFICIALE – David Neres è un giocatore del Napoli: il comunicato

“Benvenuto David”, scrive il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis su X, annunciando l’arrivo in azzurro di David Neres.

Ecco il comunicato diramato sul sito ufficiale della SSC Napoli.

La SSC Napoli comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di David Neres dal Benfica.

LA SCHEDA

David Neres

Data di nascita: 03/03/1997

Città di nascita: San Paolo, Brasile

Età: 27

Altezza: 176 cm

Nazionalità: Brasiliano

Posizione in campo: Attaccante

Carriera squadre di club

– Nel suo periodo nella Primeira Liga portoghese (dal 2022/23 al 2023/24), solo Pedro Gonçalves (23) e Rafa Silva (16) hanno fornito più assist di David Neres (15) – il neo giocatore del Napoli, però, ha giocato in questo periodo 3093 minuti, ben 1579 meno di Rafa Silva e 2471 meno di Pedro Gonçalves.

– Nelle scorse due stagioni di Primeira Liga portoghese (dal 2022/23 al 2023/24), solo Rafa Silva (102) ha completato più dribbling di David Neres (91) con la maglia del Benfica.

– Nel suo periodo in Primeira Liga (dal 2022/23 al 2023/24), David Neres (11G+15A) è stato uno dei soli due giocatori del Benfica capaci sia di realizzare più di 10 gol, sia di servire più di 10 assist (22G+16A) nel massimo campionato portoghese.

– Nel suo periodo all’Ajax (in prima squadra – tra febbraio 2017 e dicembre 2021, inclusi) David Neres (37G+29A) è stato uno dei due soli giocatori dei lancieri con almeno 35 gol segnati e almeno 25 assist serviti in Eredivisie, assieme a Dusan Tadic.

– Nel suo periodo all’Ajax (in prima squadra – tra febbraio 2017 e dicembre 2021, inclusi) solo Hakim Ziyech (265) ha completato più dribbling di David Neres (246) in Eredivisie tra i lancieri.