Secondo rinforzo per la Primavera del Napoli in lotta per la salvezza dopo l’ex interista Brando Sami (18). Dall’Empoli arriva in prestito Kleis Bozhanaj, attaccante albanese che in questa stagione ha messo a segno un goal in dieci apparizioni. Trasferimento già registrato. Operazione con diritto di riscatto .