Attraverso i propri canali di comunicazione, il Napoli ha reso noto l’elenco dei convocati che partiranno alla volta di Marassi per la sfida di domani (ore 18.30) contro la Sampdoria. C’è Meret ma non Demme. Out anche Mertens e Ghoulam sebbene da diversi giorni si stiano allenando in gruppo. Di seguito l’elenco completo.