UFFICIALE – Napoli, Zerbin è un nuovo giocatore del Venezia: il comunicato

Il Venezia FC comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo, il centrocampista offensivo Alessio Zerbin, proveniente dall’SSC Napoli, con la formula del prestito fino al termine della stagione e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

Nato a Novara il 3 marzo 1999, Zerbin inizia il suo percorso calcistico nel Settore Giovanile dell’Inter, prima di approdare al Napoli nel gennaio 2017, dove si mette in evidenza nella squadra Primavera.

Il suo debutto tra i professionisti avviene nella stagione 2018-19 con la maglia della Viterbese, con cui vince la Coppa Italia di Serie C. Successivamente, prosegue il suo percorso di crescita con le esperienze al Cesena e alla Pro Vercelli, fino al trasferimento in prestito in Serie B al Frosinone nell’estate del 2021, dove realizza 9 gol in 31 partite.

La stagione 2022-23 segna il suo debutto in Serie A e in Champions League con il Napoli, contribuendo al trionfo degli azzurri nel loro terzo Scudetto. Zerbin lascia anche il segno nella Supercoppa Italiana, siglando una doppietta nella semifinale contro la Fiorentina e disputando da titolare la finale.

Nell’ultima stagione, con la maglia del Monza, ha collezionato 13 presenze e fornito un assist.

A livello internazionale, Zerbin vanta una presenza con la Nazionale Italiana maggiore nella sfida di Nations League contro l’Ungheria del 7 giugno 2022. Inoltre, ha rappresentato l’Under 18 azzurra in 4 occasioni, segnando un gol.

Alessio Zerbin

“Sono davvero felice di essere qui. La società e il mister mi hanno fortemente voluto, dimostrando grande fiducia in me e il mio obiettivo è ripagarli dando il massimo. C’è molto lavoro da fare, ma sono convinto che daremo tutto quello che abbiamo per raggiungere l’obiettivo finale.”

Benvenuto, Alessio!