UFFICIALE – Primavera 2, il campionato riprenderà dal 16 gennaio

Come riporta il sito legab.it , dopo il lungo stop causato dall’epidemia, tornerà in scena anche il Campionato Primavera 2, torneo dedicato ai giovani, con delle piccole novità.

Novità che riguardano la disputa dei playoff: si disputeranno due semifinali in gara secca a eliminazione diretta, così come la finale. Torneo che riprenderà a partire dal 16 gennaio con la 5^ giornata e terminerà il 15 maggio per per poi riprendere con i playoff. Il 22 maggio ci saranno le semifinali e il 28 ci sarà la finalissima che decreterà la terza promossa dopo le due vincitrici dei rispettivi gironi. Il Napoli per casi di Covid e varie positività deve recuperare quattro giornate avendo affrontato solo il Lecce in questo campionato.