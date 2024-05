Problemi ancora in casa Napoli. Come riporta Sky Sport il calciatore Victor Osimhen non sarà a disposizione per la sfida di venerdi contro la Fiorentina, il calciatore non ha recuperato dall’affaticamento muscolare e neanche oggi si è allenato in gruppo.

Per Osimhen quindi possibile rientro nell’ultima giornata di campionato, quella che probabilmente sarà la sua ultima partita in maglia azzurra.