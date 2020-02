Under 16, Napoli-Roma 0-2, le pagelle di IamNaples.it

Sconfitta interna per il Napoli che perde 0-2 al Kennedy contro un’ottima Roma. Partita a due volti, con un primo tempo magistrale dei capitolini, sempre pericolosi con Lilli e Pagano (autori dei gol), Koffi e Pisilli. Ottime prestazioni anche per Falasca e Faticanti. Nella ripresa bene invece il Napoli che ha provato in tutti i modi a riaprire la partita, non riuscendoci per imprecisionie offensiva, ma anche sfortuna. Ottima prestazione nel secondo tempo per gli azzurrini che hanno offerto grande intensità. Meno piacevole invece lo spettacolo sugli spalti, dove purtroppo il clima non è stato dei migliori. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

BOFFELLI 6.5 È il migliore dei suoi, evita una goleada con molti interventi importanti nel primo tempo. Ai minuti 21, 29 e 34 salva la sua porta su Pagano in due occasioni e Lilli. Meno impegnato nella ripresa.

MARCHISANO 6 Del quartetto difensivo è forse l’unico a salvarsi. Nel primo tempo resta basso a contenere Koffi, non sempre ci riesce per la grande velocità del numero 7, mentre nella ripresa si fa vedere anche in fase offensiva in più occasioni. Va anche vicino al gol di testa.

DI LEO 5 Nell’occasione del primo gol della Roma, è troppo leggero assieme.a Giannini. Migliora con il passarei minuti, nel finale “nega” la gioia del gol a Spavone, deviando in porta un pallone che sarebbe entrato comunque. Gol annullato per fuorigioco.

PONTILLO 5.5 esce al 35′ della ripresa in seguito a un brutto fallo subito a centrocampo subito da Pagano. (35′ s.t. FRULIO).

GIANNINI 5 Dopo soli 16 minuti commette una grave indecisione che porta la Roma in vantaggio con Pagano. Prestazione insufficiente per il terzino sinistro azzurro.

GIOIELLI 5.5 Tutto il centrocampo soffre nel primo tempo, anche lui ne è vittima. Cresce nei secondi 45′.

FLORA 5.5 Oltre a un bel lancio per Di Dona di vede poco, soffre il centrocampo della Roma e non riesce a imporre il suo gioco. (9′ s.t. DE PASQUALE 6 Meglio di Flora, riesce a dare gioco e anche dinamismo al centrocampo azzurro).

MARRANZINO 5 Peggiore del centrocampo azzurro, commette troppi errori. Sostituzione giusta. (18′ s.t. SPAVONE 6.5 Buono il suo ingresso in campo, dá sostanza all’attacco azzurro. Gioca bene di sponda, nel finale avrebbe trovato il gol se Di Leo non avesse deviato in porta il suo tiro, in posizione di fuorigioco).

DI DONA 6 Del terzetto d’attacco è il migliore. Sulla destra, soprattutto nella ripresa, ma anche a sprazzi nel primo tempo, dá velocità e dinamismo. Si procura un’importante punizione nel finale sprecata da Pesce.

PESCE 5.5 Nel primo tempo gli arrivano pochissimi palloni giocabili, nella ripresa spreca un po’ troppo. Una punizione dal limite nel finale avrebbe potuto riaprire il match, ma il tiro è stato deviato dalla barriera. Bravo invece al 38′ della ripresa, in sponda per Scognamiglio.

SCOGNAMIGLIO 5 È il meno ispirato dei tre davanti, non dà il suo solito apporto sulla fascia sinistra, con la velocità che lo contraddistingue. Nel finale si divora un gol che avrebbe potuto ravvivare gli ultimi minuti.

ALL.: BEVILACQUA 6 Contro una Roma che presenta valori in campo molto alti, il suo Napoli si sgretola nel primo tempo, commettendo troppi errori. Nella ripresa, la squadra gioca di grande intensità e ci prova in tutti i modi. Buoni anche i suoi cambi, con De Pasquale e Spavone che danno un ottimo apporto.