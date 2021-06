Arrivano brutte notizie per il Napoli Under 17, che non agguanta la qualificazione ai quarti di finale nazionali. A condannare gli azzurrini di Carnevale è la vittoria del Benevento di questa mattina, che si è imposto per 4-1 contro l’Ascoli e ha consolidato il primato in classifica nel gruppo 7, conquistando l’accesso aritmetico al turno successivo. Il Napoli, pertanto, è fuori indipendentemente dal risultato che otterrà nel recupero contro l’Ascoli.