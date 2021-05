Under 17, Napoli-Pescara 2-0: le pagelle di IamNaples.it

L’Under 17 del Napoli batte 2-0 il Pescara e continua ad inseguire l’obiettivo del primo posto nel girone, il Benevento ha un punto in più e ha giocato una gara in meno ma a tre gare dal termine la speranza è ancora viva. La sblocca De Pasquale, poi raddoppia il risultato Marchisano su calcio di rigore. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

BOFFELLI 7,5: Sono almeno tre le parate fondamentali, stupenda l’ultimo sul tiro di De Meo.

MARCHISANO 7: Fa il cross che porta al gol di De Pasquale e trasforma il rigore del 2-0. Una prestazione autorevole sulla corsia destra, attento in fase difensiva e propositivo in quella offensiva.

PONTILLO 6: Buon primo tempo con pochi errori, ha la più grande occasione del primo tempo, gli dice no il portiere avversario. (Dal 46′ D’Avino 6: Nei primi minuti ha qualche incertezza, poi entra in partita e lavora bene)

HYSAJ 6,5: Attento, determinato, reattivo, bravo a lavorare sull’uomo, a rompere la linea quando è necessario, attento nei duelli individuali e buono anche il palleggio dal basso.

GIANNINI 6,5: Lavora bene nella fase di non possesso e in quella propositiva mette in luce le sue qualità soprattutto con il mancino, inventa un cross preciso al 47′ per l’inserimento di Di Dona.

DE PASQUALE 7: È tra i più propositivi, nel primo tempo si rende pericoloso dopo una serpentina, segna il gol che sblocca la partita con un inserimento perfetto su cross di Marchisano.

GIOIELLI 6,5: Ottima prestazione, ha giocato con grande intensità, avendo pulizia nella gestione del pallone e lavorando bene anche sul recupero palla. Al 14′ è bravo a girarsi in area di rigore e soltanto la parata di Gallo gli ha impedito il gol.

DI DONA 5,5: Spreca due palle-gol clamorose, una nel primo tempo su assist di Spavone e nella ripresa su cross di Giannini. Deve migliorare nei movimenti, cercando d’alternare di più l’attacco allo spazio rispetto alla scelta di venire incontro al portatore di palla. (Dal 63′ Vilardi 7: Il suo ingresso in campo cambia la partita, fornisce dinamismo, intensità, consente al Napoli d’avere un riferimento più bravo nell’attacco alla profondità. Si procura il rigore, il suo impatto sulla partita è importante nonostante giochi sotto età rispetto alla categoria)

CARNEVALE 6: Buona gara, mette in luce una spiccata visione di gioco e buone qualità tecniche, soprattutto con il piede mancino. Deve migliorare ancora nella velocità di pensiero ed esecuzione, può essere anche più lucido nelle scelte negli ultimi venti metri.

SPAVONE 6,5: Ottima prestazione, ci mette dinamismo e qualità come quando al 9′ e al 14′ mette prima Carnevale e Di Dona in condizione di essere pericoloso. (Dal 69′ Longobardi 6: Buon impatto sulla gara, dà il suo contributo nelle due fasi di gioco)

MARRANZINO 6,5: Gioca da centravanti adattato e lo fa abbastanza bene, per caratteristiche si concentra di più sul lavoro spalle alla porta, fa fatica a trovare il tempo dell’attacco alla profondità anche se viene fermato due volte in fuorigioco, situazioni da verificare. (Dall’85’ Grieco 6: Meno di dieci minuti per lui, perde un pallone davanti all’area di rigore che poteva essere sanguinoso, ci ha pensato Boffelli ad evitare guai con una grande parata. Al 93′ ruba palla, arriva in area e tenta un diagonale che termina di poco a lato)

CARNEVALE 6,5: Aveva difficoltà in attacco, non era facile oggi, la squadra è stata protagonista complessivamente di un’ottima prova con attenzione in fase offensiva e discrete trame in quella offensiva. Ha fatto un po’ fatica negli ultimi venti metri fino al gol di De Pasquale ma era prevedibile avere qualche difficoltà in più vista l’assenza di un centravanti puro. Si è vista anche un’ottima reazione di gruppo agli infortuni.

Ecco il tabellino del match:

Napoli: Boffelli, Marchisano, Giannini, Gioielli, Pontillo (dal 46′ D’Avino), Hysaj, Di Dona (dal 63′ Vilardi), De Pasquale, Marranzino (dall’85’ Grieco), Carnevale, Spavone (dal 69′ Longobardi) A disposizione: Turi, Di Leo, Picardi, Miele. All. Carnevale

Pescara: Gallo, Savarese, Colazzilli (dal 74′ Rossi), D’Innocenzo (dal 74′ Capaldo), D’Anteo (dall’82’ Marchegiani), Scipione, Patanè, Colarelli, Di Dio (dal 62′ De Meo), Dagasso, Madrone. A disposizione: Mattia, De Stefanis, Rega, Rossi, De Meo. All. D’Alesio

Ammoniti: Marchisano (Na), Hysaj (Na), Colarelli (Pe), Patanè (Pe), Madrone (Pe)

Marcatori: 73′ De Pasquale (Na), 88′ Marchisano (Na) su rig.

Dai nostri inviati al Kennedy Ciro Troise e Francesco Russo