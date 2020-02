Under 17, Salernitana-Napoli: c’è il Derby per gli azzurrini

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Salernitana-Napoli, gara valida per la diciassettesima giornata del campionato Under 17 A e B girone C. Gli azzurrini sono secondi in classifica, hanno otto punti di vantaggio sul Pescara e le prime due posizioni danno l’accesso diretto ai quarti di finale dei play-off, saltando così il turno degli ottavi. Il Napoli cerca la quinta vittoria consecutiva, affronta in trasferta la Salernitana terzultima in classifica con 13 punti. La formazione granata e’ reduce dalla cinquina subita a Pescara, gli azzurrini vogliono riscattare il pareggio beffardo dell’andata.