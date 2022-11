Le vacanze forzate stanno per finire, il Napoli torna al lavoro

Oggi rientra in campo la Primavera al centro sportivo di Cercola, nella prima settimana soltanto allenamenti, dalla prossima forse ci sarà anche qualche amichevole per prepararsi al rientro in campo previsto il 6 gennaio contro il Milan in trasferta. Tutti convocati i ragazzi di Frustalupi ma qualcuno poi andrà in prima squadra, come per esempio i centrocampisti Spavone (‘2004) e Iaccarino (‘2003) e il difensore classe ‘2003 Barba. Qualcun altro lo seguirà, le vacanze forzate causa sosta per il Mondiale in Qatar stanno per terminare. Mercoledì mattina il Napoli si ritroverà a Castel Volturno, giovedì l’ultima seduta in Campania e poi la partenza per la Turchia. Dal 1 al 12 dicembre il Napoli sarà in ritiro al Regnum Carya Hotel, nella zona di Berek, durante questo periodo giocherà due amichevoli contro l’Antalyaspor e il Crystal Palace. Al rientro in Italia, ci saranno altri due test: il 17 dicembre al Maradona contro il Villarreal e prima di Natale dovrebbe esserci un’altra sfida di spessore internazionale in trasferta, probabilmente contro una squadra di Ligue 1. Il 28 dicembre gli azzurri dovrebbero rientrare al lavoro e preparare il big-match di San Siro del 4 gennaio contro l’Inter.

La sosta con un occhio al Mondiale

Mancheranno ovviamente i cinque azzurri che stanno disputando il Mondiale, Zielinski sta guidando la “truppa” dei napoletani in Qatar con il gol contro l’Arabia Saudita, l’attesa per la sfida contro l’Argentina. La sua Polonia, con quattro punti, ha due risultati su tre mentre sembrano proiettati a tornare presto a casa Lozano e Anguissa. Il Messico ha un punto e, battendo l’Arabia Saudita, potrebbe farcela, bisognerebbe poi calcolare la differenza reti a meno che la Polonia non batta l’Argentina. Il Camerun anche ha strappato un pareggio in rimonta contro la Serbia, l’aspetto più complesso è che Anguissa e i suoi compagni si giocheranno le speranze di qualificazione contro il fortissimo Brasile.

L’attenzione è su Min-Jae Kim che è uscito malconcio dalla gara contro l’Uruguay, con un fastidio al polpaccio destro. Non si è allenato in gruppo per due giorni ma sembra aver recuperato, il commissario tecnico Paulo Bento ha optato per schierarlo nella formazione titolare. I tifosi azzurri seguiranno con particolare attenzione Corea del Sud-Ghana, sperando che non ci siano problemi per Min-Jae Kim. Mercoledì saranno verificate anche le condizioni di Rrahmani e Kvaratskhelia.

Per Spalletti la sosta è un’opportunità, si può ancora migliorare

Il talento georgiano sta andando avanti nella riabilitazione anche a Tbilisi, alla ripresa dovrebbe essere regolarmente in gruppo. Rrahmani, anche prima della sosta, aveva dato grandi segnali di miglioramento, è probabile che sarà gradualmente riportato in gruppo sfruttando proprio la sosta. Spalletti l’ha definita un’opportunità, ne ha parlato ad una serata organizzata dall’associazione Neri-Ferramosca a Firenze: “Sono convito che verrà usata bene questa sosta perché si va a lavorare in profondità, come fatto in ritiro. Magari ci fosse sempre a metà campionato un pezzo per rimettere a posto le cose. Io sicuramente andrò a lavorare su altri concetti e sicuramente alla ripartenza troveremo squadre più forti perché tutti gli altri bravi allenatori faranno come me. Per me cade a pennello perché abbiamo fatto un buon periodo ma mantenerlo fino all’infinito era impossibile. È possibile fare un bel periodo, staccare e un altro buon periodo. Sto con la famiglia e me la godo perché non standoci insieme a Napoli mi è mancata. Ora c’è questo periodo che può servire a tutti per rimettere a posto delle cose e per andare a trovare soluzioni nuove. Situazioni che possono permettere alla squadra di essere ancora più forte”.

Ci sono margini per migliorare ancora: recuperare Rrahmani e Kvaratskhelia, lavorare per ridurre i gol subiti e sperimentare soluzioni nuove, non ancora oliate come il 4-2-3-1 con Raspadori alle spalle di Osimhen. La priorità è non toccare nulla, riproporre la magia che ha accompagnato gli azzurri fino al 12 novembre ma la strada migliore per non tornare indietro è fare un passo in avanti sperimentando nuove idee.

Ciro Troise