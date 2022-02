Venezia-Napoli 0-2, le pagelle di IamNaples.it: torna al gol Osimhen

Il Napoli espugna il Penzo, batte il Venezia, si porta a -1 dall’Inter prima dello scontro diretto al Maradona ma i nerazzurri hanno una gara da recuperare a Bologna. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

OSPINA 6,5: Con i piedi sempre attento e preciso anche quando si prende qualche rischio di troppo, quando Okereke lo impegna nel primo tempo risponde presente anche se probabilmente il fallo su Juan Jesus con cui l’attaccante del Venezia in caso di gol avrebbe determinato una revisione al Var.

DI LORENZO 6,5: Attento, tempestivo, bravo sull’uomo, commette qualche errore nella gestione del pallone ma è molto prezioso nel modo in cui lavora sulla catena di destra con Politano.

RRAHMANI 7: Attento, lavora sull’uomo, tiene benissimo la linea alta, lavora con il palleggio sempre con qualità, cerca in qualche caso anche la palla per Osimhen nello spazio.

JUAN JESUS 7: Merita tanti applausi, il ritorno di Koulibaly non deve offuscare il suo grande rendimento, soffre soltanto in una corsa con Okereke che, però, gli allunga una mano sul volto.

MARIO RUI 6: Qualità nel palleggio, attenzione difensiva, buon lavoro sulla catena di sinistra con Insigne. Evitabile il giallo per un fallo su Aramu.

FABIAN RUIZ 6,5: Lui e Lobotka mettono la palla in cassaforte, la fanno girare, la portano nel modo giusto, il Napoli che domina la partita a Venezia passa per la loro qualità.

LOBOTKA 7: Ci mette qualità, visione di gioco, non sbaglia quasi mai nella gestione del pallone. Dura 100 minuti, recupera a Fiordilino il pallone da cui nasce la ripartenza del 2-0 realizzato da Petagna. È il giocatore che completa più passaggi in serie A, è un patrimonio in mezzo al campo.

POLITANO 6,5: Nel primo tempo qualche scelta sbagliata negli ultimi venti metri, gli è mancata un po’ la qualità che poi ha tirato fuori nel cross per Osimhen che ha cambiato la partita. (Dal 79′ Elmas 6: Entra nella battaglia con ordine, intelligenza e precisione, non era facile, il Napoli rischia pochissimo, forse soltanto un contropiede al 98′ con colpo di testa di Henry)

ZIELINSKI 6: Sta sempre lì nel mezzo, si propone per aiutare la squadra a costruire bene il gioco ma negli ultimi venti metri non ha la qualità delle giornate migliori, sia nelle conclusioni che nella rifinitura. (Dall’89’ Ghoulam 6: Qualche palla persa di troppo ma nella partita c’è, entra bene, non era facile farlo in una battaglia così complessa)

OSIMHEN 7: È una forza della natura, un riferimento che costringe i difensori avversari ad essere sempre preoccupati, 77 giorni dopo lo scontro di San Siro ha il coraggio di svettare di testa e far gol mandando la palla nell’angolino basso. (Dall’89’ Petagna 6,5: Dieci minuti circa sfruttati al meglio con il quarto gol stagionale, entra sempre con l’atteggiamento giusto)

INSIGNE 6: Il lavoro c’è, aiuta la squadra con i ripiegamenti difensivi, venendo dentro al campo anche se le scelte non sono sempre lucide, nelle conclusioni, nella ricerca di Osimhen. Troppe volte gli azzurri gli giocano sui piedi, dovrebbero cercarlo di più nello spazio. (Dal 79′ Mertens 6,5: Gioca con esperienza, conserva palloni, si prende il fallo di Ebuehi che costa l’espulsione, partecipa all’azione del secondo gol anche se il tiro non è letale, ci pensa Petagna a far gol).

SPALLETTI 6,5: Il Napoli non si snatura mai, comanda le partite, concede pochissimo anche quando le sfide sembrano complicate. È cresciuto in campo, nella capacità di saper giocare in più modi, con la palla nello spazio per Osimhen, con il palleggio, progredisce anche nella testa, nella maturità di non innervosirsi al cospetto delle difficoltà.

Ecco il tabellino del match:

VENEZIA (4-3-3) – Lezzerini; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj (70′ Busio), Ampadu (78′ Fiordilino), Cuisance (78′ Nsame); Nani (62′ Henry), Okereke, Johnsen (70′ Aramu). A disp: Romero, Modolo, Svoboda, Peretz, Tessmann, Sigurdsson. All.: Paolo Zanetti

NAPOLI (4-2-3-1) – Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Politano (79′ Elmas), Zielinski (89′ Ghoulam), Insigne (79′ Mertens); Osimhen (89′ Petagna). A disp: Meret, Marfella, Zannoli, Malcuit, Demme. All.: Luciano Spalletti

Arbitro: Maurizio Mariani (Aprilia)

Marcatori: 59′ Osimhen (N), 90′ + 10 Petagna (N)

Ammoniti: Busio, Ceccaroni (V) Mario Rui, Lobotka (N)

Espulso: al 90′ + 5 Ebuehi (V)

A cura di Ciro Troise